¿Qué significan las líneas verdes y azules en la carretera?

Las marcas viales son fundamentales para regular la circulación y guiar a los usuarios de la vía. Entre todas las marcas viales que podemos encontrar en las carreteras, las líneas que delimitan los carriles de circulación son las señales menos prioritarias pero unas de las más importantes para circular con la máxima seguridad. Estas líneas pueden ser continuas o discontinuas y las podemos ver de distintos colores.

Una línea blanca a la derecha de un carril indica los límites del mismo y el comienzo del arcén. En cambio, una línea blanca (continua o discontinua) entre dos carriles informa sobre la posibilidad o no de rebasarla para efectuar una maniobra de adelantamiento. Por otro lado, las líneas amarillas alertan sobre la presencia de obras en un tramo de la vía, por lo que al verlas es importante extremar las precauciones. Pero, ¿qué significan las líneas verdes y azules que podemos ver en algunas carreteras? Si no sabes la respuesta y alguna vez te lo has preguntado, a continuación resolvemos todas tus dudas.