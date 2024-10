¿Qué ventajas tiene instalar placas solares en tu furgoneta camper?

Si eres un apasionado de la aventura y los viajes por carretera y estás pensando en camperizar una furgoneta, uno de los aspectos clave que deberías considerar es la instalación de placas solares. Estos módulos te permitirán tener energía de forma totalmente autónoma, sin depender de conexiones externas. A continuación, te detallamos qué tipos de placas solares existen en nuestro mercado, cuáles son sus ventajas y qué tipo de mantenimiento necesitan.

Las placas solares convierten la energía de la radiación solar en electricidad. Al instalarlas en el techo de tu camper, ya no tendrás la necesidad de conectarte a una red eléctrica externa y serás totalmente independiente. Gracias a las placas solares, podrás alimentar varios dispositivos de tu furgoneta camperizada, como por ejemplo, aparatos electrónicos (móviles, ordenadores, etc.), electrodomésticos pequeños (nevera portátil, tostadora, lámparas, etc.) y sistemas de calefacción o ventilación. También podrás alimentar sistemas de agua caliente o bombas de agua para la ducha y el fregadero.