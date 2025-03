Dichos vehículos han sido decomisados por narcotráfico y los fondos que se recauden irán destinados a programas de ayuda a las personas que sean drogodependientes. La subasta inicia en los 150 euros para cada vehículo, siendo el procedimiento el mismo que en una convencional: el que más termine pagando o si no hay ninguna oferta más, se lo llevará .

Tampoco se pueden obviar los fallos y mejoras que tiene cada vehículo . Al fin y al cabo, son coches que han sido utilizados y, en muchos casos, trucados o modificados. Para este Ferrari 575M Maranello , las ruedas hay que cambiarlas, no cuenta con documentación y tampoco arranca. Por lo tanto, si acabas adquiriéndolo tendrás que invertir una buena cantidad si quieres usarlo .

Al igual que con el anterior caso, la subasta inicia en 150 euros , pero también cuenta con esos costes de gestión de 1.845 euros . Sin embargo, lo peor de este 512 TR es que muchas de sus piezas han sido modificadas para parecerse al F512 M . Esos cambios no han sido realizados por la propia Ferrari, por lo que si quieres restaurarlo para que sea como el original los costes aproximados son entre 14.000 y 24.000 euros .

Entrando en el apartado técnico, su motor es un 12 cilindros en V a 180° (plano), el cual tiene una potencia de 428 CV y alcanzando los 0-100 km/h en 4.8 segundos. Su velocidad máxima llega hasta los 314 km/h . Además, las ruedas deben cambiarse y no viene con batería, aunque sí que tiene la documentación en regla.

Por último, nos encontramos con este Aston Martin DBS, el cual, por ahora, cuenta con 86 pujas. Se trata de un vehículo que fue presentado en 2007 y producido hasta el año 2012. La fama de este Aston Martin viene dada por sus apariciones en el cine, ya que fue el coche del mítico 007 (James Bond) en algunas películas como Casino Royale. La producción de este coche estuvo limitada, aunque se llegaron a hacer 3.400 unidades.

Como pasa con todos los modelos subastados por el Gobierno, este Aston Martin DBS tiene unos costes de gestión asociados de 1.845 euros. Sin embargo, este vehículo ya tiene 86 pujas, por lo que no empezarías pagando 150 euros, sino 4.800. A esto súmale todos los problemas añadidos que tiene, como que no arranca y no tiene llaves, hay que cambiarle los neumáticos y, por último, la carga y entrega del coche correr a cargo del comprador.