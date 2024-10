Septiembre cerró con 101 víctimas mortales en accidentes de tráfico en España

Uno de los aspectos más destacados del informe es el incremento en el número de fallecidos que viajaban en furgonetas . En septiembre, se registraron 8 muertes en este tipo de vehículo , cinco de ellas en vías convencionales, lo que supone un aumento notable frente a las estadísticas del mismo mes en 2023, cuando no se registró ningún fallecido en furgoneta.

Por el contrario, el número de fallecidos entre los usuarios vulnerables (peatones, ciclistas y motociclistas) ha descendido. En total, 35 personas pertenecientes a estos colectivos murieron en septiembre, una disminución significativa frente a las 43 del mismo periodo en 2023. En particular, se observó un descenso en la mortalidad de motociclistas, con 5 fallecidos menos que el año pasado.

En cuanto a los tipos de siniestros, se ha reducido la mortalidad por salidas de la vía, con 42 muertes frente a las 49 de septiembre de 2023, mientras que las colisiones han incrementado notablemente, con 14 víctimas más que en el mismo periodo del año anterior. Este repunte en los choques refleja una tendencia a cometer errores en situaciones de alta velocidad o maniobras peligrosas, especialmente en entornos con tráfico denso o cruces conflictivos.

El uso de los sistemas de seguridad sigue siendo un factor determinante en la mortalidad de los accidentes. De las 101 personas fallecidas, 13 no utilizaban el correspondiente sistema de protección en el momento del siniestro: 9 ocupantes de turismos y 2 de furgonetas no llevaban puesto el cinturón de seguridad, mientras que 1 ciclista y 1 motorista no usaban casco. Estas cifras subrayan la importancia de respetar las normas de seguridad vial, dado que en muchos casos, el uso correcto de estos elementos podría haber reducido la gravedad de las lesiones o incluso haber evitado las muertes.