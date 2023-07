Si tu coche tiene estos kilómetros estás cerca de sufrir un accidente

¿Alguna vez has comprado un coche de segunda mano ? Si es así has de vigilar el mantenimiento de tu vehículo, ya que a partir de llegar a cierto número en tu cuenta kilómetros es más común que se produzca cualquier tipo de accidente .

Por eso has de tener en cuenta que es esencial comprobar el historial del vehículo antes de comprarlo, para asegurarte de que no haya tenido averías graves en el pasado, que el vendedor te lo esté entregando en las condiciones adecuadas y que no tenga ningún tipo de carga legal. En la propia página de la DGT podrás hacerlo totalmente gratis introduciendo únicamente la matrícula.