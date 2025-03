Toda esta idea surgió en la Universidad de Córdoba, ya que un equipo de investigadores se puso manos a la obra con esta idea. Sergio Bayano y Rubén Sola, han sido los responsables del diseño de este innovador vehículo, denominado ‘Sergius’.

Es cierto que ellos no han intervenido en la fase de la fabricación mecánica y la programación, pero este vehículo lleva el ‘made in Spain’ al igual que el vehículo militar JAIS 6x6 que se fabricará en nuestras fronteras. De hecho, Rubén Sola declaraba que “en el mercado nacional existen algunos vehículos autónomos pequeños aplicados a la agricultura, pero no había ninguno con la funcionalidad completa de un tractor”.