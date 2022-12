Todas las novedades del nuevo Reglamento de Vehículos Históricos que llegará en 2023

Según el Registro de Vehículos de la DGT , actualmente hay en España un total de 47.000 vehículos históricos ; una cifra que podría aumentar considerablemente tras la entrada en vigor de la nueva normativa en 2023. " Podrían ser entre 1 y 2 millones de vehículos , no lo sabemos exactamente porque muchos vehículos antiguos fueron al desguace, importados al extranjero o están guardados en un garaje y sus propietarios no solicitaron la baja. Con la nueva normativa y pasados unos años para regularizarlos, sabremos con más precisión cuántos hay", señala Francisco Marcos , director técnico de la FEVA.

Según el nuevo reglamento de 2023, todos los vehículos fabricados o matriculados por primera vez antes de 1950, así como los ciclomotores clasificados como históricos y los vehículos agrícolas, estarán exentos de pasar la Inspección Técnica de Vehículos (ITV).

El resto de vehículos históricos sí que estarán obligados a superar la ITV para poder circular, aunque sus revisiones serán válidas durante más tiempo, de dos a cuatro años en función de la antigüedad del vehículo. No obstante, cabe destacar que sus inspecciones técnicas no serán tan estrictas como las de los vehículos modernos, ya que no se les exigirá elementos mecánicos o de seguridad que son obligatorios en la actualidad si no los incorporaron en su momento de fábrica. Asimismo, estarán exentos de cumplir con las normativas europeas sobre emisiones contaminantes.

Por otro lado, la norma regulará también las modificaciones mecánicas y estructurales de los vehículos históricos para garantizar en todo momento su originalidad. "Las ITV admitirán aquellas reformas que fueron habituales durante el período de producción del vehículo y en los quince años posteriores”, señala Francisco de las Alas-Pumariño.