El acto de dejar al pequeño en el coche puede ser intencionado, o sencillamente un despiste que puede acabar en tragedia debido a las altas temperaturas del verano. Un coche al sol puede aumentar su temperatura interior un 88% en solo dos horas, por lo que unos 39 grados en el ambiente supondrán unos 70 grados en el interior del vehículo. El ajetreo del día a día, un cambio repentino en la rutina o un pico de preocupación llevó a la progenitora a pasar por alto la parada en la guardería. Las alarmas saltaron horas más tarde cuando el padre pasó a recoger a su hijo y le indicaron que no se encontraba en el centro, tal y como nos cuentan desde Faro de Vigo .

Este caso vuelve a hacer saltar las alarmas y es que, según una estadística National Highway Traffic Safety Administration, cada año “ 40 niños mueren por dejarlos accidentalmente, dejarlos intencionalmente o ganar acceso no supervisado a un vehículo ”. Para evitar este tipo de desgracias, muchas marcas como Volvo o Hyundai han instalado sistemas de detección de seres vivos en las plazas traseras, pero también existen algunos trucos y dispositivos que nos ayudarán a no olvidar nada en los asientos de atrás.

Seguir una rutina de estacionamiento es clave para no saltarse ningún paso. Incluso cuando no tengas nada, ni nadie, a tu cargo puedes establecer una serie de pasos que te ayuden a interiorizar mirar las plazas traseras. Bien sea la colocación de esos objetos personales atrás, mirar por el retrovisor central al aparcar o el simple gesto de controlar la banqueta antes de bajar. Todo ello en orden cronológico nos creará la costumbre ideal para no olvidarnos jamás.