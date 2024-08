Los cepos son otra herramienta que puede servir para sancionar a un conductor. No obstante, en España no es tan común utilizarlos, pero se pueden emplear. Principalmente cuando el ayuntamiento no dispone de grúas .

No obstante, es un método que no se debe replicar, porque estarías cometiendo una infracción. De hecho, por hacer esto podrías, incluso, empeorar aún más la situación, ya que te tocaría pagar por cometer dos actos ilegales.

De hecho, quitar un cepo es prácticamente imposible y están pensados, precisamente, para que no puedas hacerlo. A no ser que cuentes con las herramientas pertinentes, no podrás retirarlo. Por ello, este usuario realmente no ha quitado el cepo de la rueda, solo la ha cambiado por la de repuesto.