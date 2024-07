Por ello, para el año 2026 se prevén cambios significativos en los test de seguridad para aquellos coches que no tengan botones o que cuenten con grandes pantallas táctiles . Así pues, muchos fabricantes se están replanteando no instalarlas en sus modelos.

No obstante, esto no significa que las pantallas táctiles vayan a desaparecer. De hecho, Euro NCAP no es un estamento gubernamental, por lo que no tiene la capacidad para imponer leyes o normas de este calibre. Simplemente quieren que los fabricantes de coches hagan vehículos lo más seguros posibles y poner pantallas grandes y sin botones no es la solución correcta.