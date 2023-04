BYD aterrizó recientemente en España , con tres modelos, el Atto 3 el Han y el Tang . Por supuesto, todos ellos totalmente eléctricos , puesto que Build Your Dreams , que es como en realidad se llama la compañía oriental, es un gigante de la electrificación automovilística. De hecho, es el mayor productor de baterías del mundo y cuenta con infinidad de patentes en este campo.

A través de Shell Recharge, los clientes clientes de BYD tendrán acceso a más de 300.000 puntos de carga en toda Europa en: estaciones de servicio, centros de movilidad, lugares de destino y en la vía pública. Pero este acuerdo no sólo beneficia al cliente particular, ya que las empresas que adquieran vehículos de BYD para electrificar sus flotas también podrán acceder a la carga de vehículos eléctricos a través de la Shell Card . Shell Fleet Solutions ofrece a estos clientes una amplia gama de productos y servicios para gestionar sus flotas de forma eficiente y sostenible, incluida la tarjeta Hybrid Shell Card , una solución de pago único que cubre la facturación de los repostajes de combustibles tradicionales, la carga de vehículos eléctricos así como los combustibles alternativos bajos en carbono.

Michael Shu, General Manager of BYD Europe and the International Cooperation Division, añade: “Estamos muy satisfechos por anunciar nuestra asociación con Shell para ofrecer a los clientes de BYD un acceso exclusivo a las principales soluciones de carga pública. A través de este acuerdo, nuestros clientes tendrán acceso a una amplia red de cargadores en toda Europa, ofreciendo tarifas muy atractivas. BYD está comprometida con un futuro sin emisiones y nuestra asociación reduce aún más los costes de funcionamiento de un coche eléctrico”.