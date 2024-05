El cargador de coche eléctrico más ‘profesional’

Gracias al largo alcance de su cable de 14 metros, las furgonetas y camionetas con remolque se pueden recargar con electricidad directamente en la rampa de carga , ya que por lo general éstas tienen la conexión de tipo 2 próxima a la cabina del conductor. De este modo el conductor no se verá obligado a aparcar ‘de cara’ para que le llegue el cable.

Juice Technology , el fabricante mundial de soluciones de carga para vehículos eléctricos, acaba de lanzar un nuevo producto destinado especialmente a los vehículos industriales . Se trata de Juice Charger me 3 max , una potente estación de carga de pared con 14 metros de longitud de cable , que lo hace único en el mercado por su flexibilidad, seguridad y eficiencia.

Pero el Juice Charger me 3 max no solo aporta grandes ventajas al sector de la logística, sino que es adecuado para todos aquellos vehículos que no se deben cambiar de lugar, como vehículos de demostración, vehículos de exposición o vehículos de flota, así como en aparcamientos consecutivos, en los que los vehículos aparcan uno detrás de otro. Este sistema ofrece la libertad de cargar los vehículos eléctricos en diferentes espacios, incluso cuando el vehículo del cliente se mueve sobre un elevador. El tambor de cable proporciona la flexibilidad necesaria y, a su vez, ayuda a evitar de forma efectiva las caídas, una de las causas más habituales de accidentes durante el servicio.

Pero quizá la mayor ventaja para los clientes que tengan un coche eléctrico aparcado en un parking comunitario, es que ya no están obligados a tener una toma de corriente en su propia plaza. Con 14 metros de longitud, el Juice Charger me 3 max tiene tal alcance que casi cualquier plaza de aparcamiento se convierte rápidamente en una plaza de aparcamiento para un vehículo eléctrico.

Este nuevo producto de Juice Technology se basa en la tecnología acreditada de la ya conocida estación de carga Juice Charger me 3, la estación de carga fija lanzada el pasado año por la compañía. La activación de la carga puede tener lugar opcionalmente por medio de un terminal con RFID y pantalla independiente, el cual se puede montar con hasta tres metros de distancia de la wallbox, una función muy útil en espacios reducidos.