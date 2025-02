$!El Nissan Ariya Nismo, un eléctrico de alto voltaje

Pero no es solo cuestión de velocidad. Nissan ha optimizado el sistema de tracción total e-4ORCE , que ahora es capaz de ajustar la entrega de par 10.000 veces por segundo . Además, se ha cambiado el reparto de potencia a 60:40 priorizando el eje trasero, lo que mejora la agilidad y aporta una conducción más dinámica.

Visualmente, el Ariya Nismo no pasa desapercibido. La marca japonesa ha trabajado en la aerodinámica con un nuevo difusor trasero doble, alerón tipo ‘cola de pato’ y cortinas de aire, que no solo le dan un aspecto más agresivo, sino que también reducen la elevación aerodinámica en un 40%. Las llantas Enkei de 20 pulgadas, diseñadas específicamente para esta versión, no solo aportan un diseño más radical, sino que también ayudan a refrigerar mejor los frenos y a reducir peso.

Dentro, el Ariya Nismo mantiene su carácter exclusivo. Los asientos deportivos, tapizados en piel sintética y tela, cuentan con el logo bordado y ofrecen un mejor agarre en curvas. El volante, con costuras rojas, refuerza la estética deportiva, mientras que el salpicadero estrena una nueva textura de madera oscurecida, que le da un toque más refinado. También hay detalles en rojo repartidos por el habitáculo, creando una atmósfera especial.

A pesar de su enfoque más prestacional, Nissan no ha sacrificado la practicidad ni el confort. Sigue siendo un SUV eléctrico amplio y bien equipado, pensado para disfrutar tanto en ciudad como en carretera.

El Ariya Nismo ya está disponible en la red de concesionarios Nissan en España con un precio de salida de 64.000 euros.