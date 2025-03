$!El nuevo Lexus RZ tendrá un volante de Fórmula 1 y cambio ‘manual’

Uno de los aspectos donde más ha trabajado Lexus es en la batería y el sistema de propulsión . El nuevo paquete de ion de litio de 77 kWh aumenta la autonomía hasta 100 kilómetros , en función de la versión y la homologación final. Pero no solo es cuestión de más capacidad. Lexus ha optimizado el e-Axle , su sistema eléctrico de tracción, para reducir pérdidas de energía y mejorar la eficiencia. Y la recarga también mejora. Gracias a un nuevo cargador de 22 kW , los tiempos de espera se reducen notablemente. Además, el sistema de preacondicionamiento de batería hace que la carga sea más rápida incluso en temperaturas frías.

El RZ 2026 estrenará la tecnología Steer by Wire . Un sistema de dirección que elimina la conexión mecánica entre el volante y las ruedas, funcionando completamente por señales electrónicas . Esto se traduce, según la marca y a falta de probarlo, en una respuesta más rápida, un control más preciso y la eliminación de vibraciones no deseadas. Además, Lexus ha rediseñado el volante, que ahora es rectangular en lugar de redondo. Esto mejora la visibilidad del cuadro de instrumentos y libera espacio para las piernas del conductor.

Supuestamente no hace falta que el volante sea redondo porque no hace falta girarlo tanto. La dirección opera en un rango de 200 grados, lo que significa que no es necesario cruzar las manos al maniobrar o tomar curvas cerradas. A baja velocidad, el coche es más ágil, mientras que en autopista la dirección se endurece para mejorar la estabilidad.

La nueva dirección se combina en el caso del RZ 550e F Sport con el Lexus Interactive Manual Drive, un sistema de cambio manual virtual que simula una caja de cambios tradicional. Funciona con levas detrás del volante, permitiendo al conductor seleccionar marchas virtuales. El sistema ajusta la entrega de potencia según la velocidad y la posición del acelerador, generando una experiencia de conducción más inmersiva. Además, Lexus ha incorporado un sonido artificial para reforzar la sensación de cambio de marcha.