El elevado precio del nuevo i7 M70 xDrive se justifica con sus impresionantes prestaciones. Acelera de 0 a 100 km/h en tan sólo 3,7 segundos , y alcanza los 250 km/h , gracias a sus 660 CV de potencia y unos imponentes de 1.100 Nm de par motor . Pero sus prestaciones no están reñidas con una excepcional eficiencia, gracias a la cual saca el mayor rendimiento a su batería de 101,7 kWh , para poder alcanzar una autonomía de 488 kilómetros , ampliables a 560 kilómetros en un uso urbano. Además, la batería admite cargas de CA de hasta 22 kW y de CC de hasta 195 kW , para minimizar los tiempos de espera.

Tratándose de la berlina de referencia de la firma alemana, la comodidad y el lujo también son innegociables, para ofrecer una experiencia de vida a bordo del más alto nivel. En el habitáculo destacan la barra de interacción BMW en el puesto de conducción, Executive Lounge con función de reclinación optimizada en la parte trasera y la pantalla teatro BMW (Theatre Screen), Bowers & Wilkins Surround Sound System. Las puertas automáticas opcionales se abren y cierran sin tocarlas a través de My BMW App y BMW Digital Key Plus en el teléfono móvil. El asistente de aparcamiento y maniobras también puede controlarse fuera del vehículo a través del teléfono móvil mediante la aplicación My BMW.