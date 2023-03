La electrificación no es algo nuevo para Mini, que ya cuenta con la versión eléctrica del tres puertas y con una variante híbrida enchufable para el Countryman. No obstante, sus ambiciones no pasan por esas únicas opciones, ya que la marca quiere que el 50% de sus ventas para 2025 correspondan a vehículos eléctricos en un camino que les llevará a la electrificación total para 2030. Para cumplir sus objetivos, la firma británica acelerará en el despliegue de una gama de eléctricos que, para 2025, tendrá tres nuevos vehículos.

Estos coches serán la versión eléctrica del nuevo Countryman, esperada para febrero de 2024, un compacto eléctrico, Cooper, para aproximadamente mayo de ese mismo año y la versión de producción del prototipo Aceman para 2025. En ese sentido, tanto el primero como el segundo tendrán también opciones de combustión, mientras el tercero está ya concebido únicamente como eléctrico.