$!Skoda Elroq, un SUV eléctrico para todos los públicos... y bolsillos

Más allá de las aptitudes eléctricas del Elroq , este nuevo Skoda destaca por la versatilidad que le aporta su gran interior . Pese a medir 16 centímetros menos que el Enyaq, tiene la misma batalla y por tanto brinda la misma habitabilidad interior. El espacio para los ocupantes es el mismo, pero en cambio el Elroq ofrece una mayor maniobrabilidad, más facilidad para aparcar y un manejo más sencillo. Eso sí, el maletero de 470 litros , que no está nada mal para un coche de cuator metros y medio, pero el Enyaq ofrece 585.

En cuanto a la dinámica de conducción, el Elroq Sportline mejora significativamente gracias a su suspensión deportiva y la dirección progresiva de serie en la versión 85. La suspensión ha sido rebajada en 15 mm en la parte delantera y 10 mm en la trasera. Las llantas Asterion de 20 pulgadas con acabado negro metalizado son de serie, aportando no solo un look agresivo sino también mejorando la aerodinámica. En el interior, el ambiente deportivo se extiende con una Design Selection específica que destaca por el uso de Suedia negra y cuero artificial en los asientos delanteros, los cuales cuentan con reposacabezas integrados y calefacción de serie. Las costuras en gris añaden un toque sofisticado, mientras que el volante deportivo calefactado de tres radios incluye levas para la recuperación de energía, mejorando el control sobre la regeneración durante la conducción. Los pedales de acero inoxidable y los embellecedores con aspecto de carbono en el salpicadero completan un interior diseñado para los entusiastas de la conducción. El Elroq Sportline está disponible en las versiones 50, 60 y 85.

El Skoda contará con dos líneas espaciales de diseño y equipamiento, la First Edition y la Sportline . Esta última se posiciona como la versión más deportiva y se distingue visualmente por una serie de detalles en negro brillante que realzan su carácter: carcasas de los retrovisores, embellecedores de las ventanillas, raíles del techo, así como el spoiler delantero y el faldón trasero. Incluso las letras del capó y del portón trasero se han pintado en negro . Además, las ventanillas traseras y la luneta posterior cuentan con cristales oscurecidos.

Ledición especial limitada First Edition, está diseñada para resaltar la exclusividad y el carácter premium de este SUV eléctrico. Esta edición, disponible únicamente con el sistema de propulsión Elroq 85, cuenta con banda luminosa que conecta visualmente los faros delanteros Matrix LED. Ésta se combina con otros detalles exteriores acabados en negro brillante, que contrastan con el nuevo color Verde Timiano, exclusivo para el Elroq First Edition, así como el Blanco Luna metalizado, ambos con techo negro incluido de serie. El interior recibe un tratamiento único con la Design Selection Lodge, que introduce un diseño elegante y sostenible inspirado en el Škoda Vision 7S. El equipamiento tecnológico del First Edition está a la altura de su estética exclusiva, con los elementos más vanguardistas que ofrece hoy día Skoda.