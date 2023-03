Alemania frena la aprobación del veto a los coches diésel, gasolina e híbridos a partir de 2035

Al cambio de posición de Berlín se suma también el de Roma. Italia, según anunció su ministro de empresa y Made in Italy, Adolfo Urso, votará directamente en contra del nuevo reglamento que solo permitirá la comercialización a partir de 2035 de coches eléctricos nuevos. “No cuestionamos las fechas, 2035 y 2050. Pero al mismo tiempo protegemos a los trabajadores y a las empresas y por eso pedimos que se cambien las etapas y métodos para llegar a esas citas, para que sean sostenibles. Por ejemplo, no veo por qué solo se debe considerar la electricidad. La electricidad no es una religión, es una tecnología como cualquier otra. Si los biocombustibles pueden permitirnos lograr los mismos objetivos, ¿por qué no usarlos?”, se preguntaba Urso. “Una gran señal que llega gracias a la Liga”, ha celebrado sobre el aplazamiento del voto el ministro de infraestructuras italiano, Matteo Salvini.

La negativa de Italia y las reticencias de última hora de Berlín, sumados al no de Polonia y Bulgaria (en noviembre pasado se abstuvo) ponen en peligro la aprobación de la norma más ambiciosa del paquete climático de la UE. De hecho, si la presidencia sueca de la UE no consigue aglutinar la mayoría cualificada suficiente y se abre a hacer cambios en el texto, tal y como pide Berlín, la UE tendría que reabrir las discusiones también con la Eurocámara lo que podría complicar enormemente la negociación. En la Eurocámara la nueva legislación fue aprobada a mediados de febrero con 340 votos a favor, 279 en contra y 21 abstenciones. En contra votaron prácticamente en bloque los populares, los ultraconservadores y la ultraderecha.