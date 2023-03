Anfac justifica sus medidas con los datos de un informe propio que concluye que el 47% de los vehículos que circulan por las carreteras españolas tiene más de 15 años de antigüedad , cifra que se eleva hasta el 63% en los coches de más de 10 años. Del total, el 62% no tiene etiqueta o lleva pegada la etiqueta ‘B’ de la DGT en el parabrisas y representan el 90% de las emisiones de NOx -óxidos de nitrógeno-.

En palabras de José López-Tafall , director general de Anfac , las ZBE “ afectarán directamente a más del 50% de la población , y por eso no hay una solución única. Desde Anfac proponemos medidas integrales y armonizadas que sitúan al ciudadano en el centro y que tienen en cuenta todo el nuevo entorno de la movilidad ”.

Descarbonizar la movilidad es una de las piedras angulares de las políticas dedicadas a la reducción de emisiones, que han puesto desde un principio el foco en cómo nos movemos las personas y en el transporte de bienes principalmente por carretera. En ese sentido, las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) han terminado siendo la herramienta elegida para restringir la circulación de los vehículos más viejos en el centro de las. No obstante, el despliegue de ZBE está siendo lento y confuso, con las ciudades manteniendo el control a la hora de delimitar las zonas y sus condiciones. Es por eso que la patronal Anfac ha propuesto s propio modelo de ZBE para “buscar la máxima eficiencia en el aprovechamiento de las distintas soluciones sostenibles de transporte”.

En el caso de los vehículos comerciales, la patronal no habla de restricciones, aunque sí de crear horarios de carga y descarga en función del etiquetado, favoreciendo las etiquetas menos contaminantes para incentivar también una renovación de las flotas. Como vemos, la gran mayoría de las medidas se orientan a la renovación del parque automovilístico y de las flotas comerciales y de vehículos públicos, de movilidad compartida y taxis.

Anfac no se olvida de una de los ejes clave en el cambio de la movilidad eléctrica, porque el usuario no apostará por ella si no tiene donde cargarlo. Es por eso que Arancha García, directora del área industrial y medio ambiente de Anfac, insta a las ciudades y municipios que deban implantar una ZBE a apostar por el despliegue de una infraestructura de carga pública adecuada porque “son y serán los grandes prescriptores de movilidad y los que disponen de instrumentos que, sin duda, pueden contribuir a estos objetivos”.

Para ello, la asociación plantea la necesidad de que las Zonas de Bajas Emisiones cuenten “con una planificación y desarrollo de un mapa de infraestructura de recarga de acceso público para vehículos electrificados ligeros y pesados”, adaptando el uso de bonificaciones en tasas o impuestos municipales que sirvan para favorecer la introducción de estos vehículos.