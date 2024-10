Tenemos que tener en cuenta que existen opciones de vehículos que están por debajo de 300 euros al mes, lo que democratiza mucho, por ejemplo, el acceso al vehículo eléctrico, ofreciendo opciones a mucha gente que no tiene posibilidad de comprar un vehículo o no puede ir a un renting porque no puede hacer frente una cuota inicial, o simplemente, dada la incertidumbre actual sobre la tecnología a utilizar, prefiere no atarse a un coche en propiedad.

El servicio de suscripción de Astara ¿pensáis que puede contribuir a la descarbonización de las ciudades?

Creemos, de hecho, que ya estamos contribuyendo a día de hoy por dos motivos. En primer lugar, nuestra flota media está siempre por debajo de dos años, contribuyendo con ello a poner en circulación vehículos con mayor nivel de tecnología y seguridad y mucha menor cantidad de emisiones, con lo que estamos renovando el parque automovilístico. Por otra parte, estamos consiguiendo que un vehículo esté más ocupado y, por tanto, que haya una menor cantidad de vehículos en las ciudades. Además, si incluimos la parte del carsharing, contribuimos con vehículos 100% eléctricos.

Si nos referimos a la composición de nuestra flota de vehículos suscritos, estamos cerca de un 25% de automóviles enchufables, lo que representa algo más del doble de lo que se vendió en España el año pasado.

Según vuestra visión, ¿Cuáles pueden ser los motivos de la ralentización de las ventas de los vehículos eléctricos e híbridos enchufables?

En primer lugar, yo creo que más a nivel de percepción de usuario, no están todavía listos para tener un vehículo eléctrico, pensando en viajes, a nivel de infraestructura de carga y demás. Aunque esto no es correcto porque está inutilizada más de un 90% del tiempo. Pero bueno, hablamos de percepción.

Otro punto es el precio, aunque cada vez existen más alternativas, de media el vehículo eléctrico es más caro que uno de combustión, lo que puede estar siendo un freno a la compra, y creo que ahí el modelo de suscripción ayuda de democratizar el acceso al vehículo eléctrico, ya que en lugar de comprarlo lo puedo suscribir y probar a ver si mi experiencia es realmente satisfactoria.

Por último, las ayudas a la compra ha habido momentos en que no han llegado todo lo rápido que deberían, generando una incertidumbre sobre su cobro, lo que contribuye a la ralentización del mercado de eléctricos.