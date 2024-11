El fabricante chino Geely integrará las marcas Lynk & Co y Zeekr para ahorrar costes

El fabricante chino de vehículos Geely integrará las marcas Zeekr (eléctricos de alta gama) y Lynk & Co (coches inteligentes) en el marco de una reestructuración destinada a eliminar puestos de trabajo duplicados y ahorrar costes.

De esta manera, ambas marcas comerciales del grupo pondrán en común sus recursos en investigación y desarrollo, además de las capacidades en materia de software y hardware para dar un mayor impulso al segmento del lujo dentro de la compañía, según recogen medios estatales chinos.

No obstante, los órganos directivos de ambas marcas mantendrán su trabajo aunque el consejero delegado de Zeekr, Andy An, será quien dirija la compañía en este periodo de transición y los ejecutivos de Lynk & Co dependerán de él en la estructura de la futura compañía.

Geely, bajo presión tras la ofensiva comercial lanzada por su competencia en el gigante asiático como BYD y la estadounidense Tesla, ha ido creciendo durante la última década (tras la adquisición de Volvo Cars) hasta hacerse con un amplio catálogo de marcas comerciales de vehículos integrada en su esquema empresarial que, ahora, quiere racionalizar.

El grupo chino, a día de hoy, cuenta también con varias ‘joint venture’ de fabricación de vehículos e investigación en la movilidad eléctrica y autónoma con, entre otras compañías, las europeas Renault y Mercedes-Benz.

Hace unas semanas, el fundador y presidente de Geely, Li Shufu, avanzó que el holding tenía la intención de poner en marcha un “reajuste estratégico” para centrarse en la transición hacia el vehículo “eléctrico, inteligente y conectado”.

A cierre del tercer trimestre, Geely registró unas ventas por valor de 60.400 millones de yuanes (unos 7.863 millones de euros), lo que supuso un incremento interanual del 20%, mientras que el beneficio neto casi que se duplicó hasta los 2.500 millones de yuanes (327 millones de euros).

“Las disciplinadas medidas de control de costes de la empresa, junto con una optimización continua de la estructura de productos, las economías de escala y la innovación tecnológica han ayudado a aumentar los ingresos”, aseguró al respecto de las cifras el director financiero de Zeekr, Jing Yuan.