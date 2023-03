El mercado automovilístico creció un 19,2% en febrero

El mercado automovilístico español continúa mostrando signos de mejora por segundo mes consecutivo. Y es que en febrero, las ventas de turismos y todoterrenos aumentaron un 19,2% tras registrar un total de 74.001 unidades matriculadas, según la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac).

Este crecimiento del mercado durante el segundo mes del año se explica, en parte, por la recuperación que están experimentando tanto la cadena de suministros como la producción de vehículos, y por los malos datos alcanzados en febrero de 2022. Sin embargo, debemos ser realistas y coger estas cifras con pinzas porque, pese a la mejora, las matriculaciones continúan estando lejos de las alcanzadas antes de la pandemia. Concretamente, un 22% por debajo.

En el acumulado del año, 2023 ya suma un total de 138.039 unidades matriculadas, un 32,1% más respecto a los dos primeros meses del año anterior, pero un 24% menos respecto al período prepandemia.

En palabras de Félix García, director de comunicación y marketing de Anfac: “crecer siempre es positivo, pero al compararlo con los datos de febrero de 2020, cuando todavía no conocíamos la pandemia, nos sitúa todavía muy lejos. En aquel febrero se matricularon 98.221 unidades, así que todavía tenemos un mercado mensual que pierde más de 20.000 ventas en comparación. La cadena de suministro de piezas sigue mejorando lo cual beneficia a la mejora, pero aún tenemos cuellos de botella logísticos. De igual modo, no ayudan los precios, con una inflación que sigue al alza, aunque de forma más contenida. Por eso desde el sector se insiste en que si las ayudas a la compra de electrificados fueran directas y no subvenciones se ayudaría a impulsar el mercado en su conjunto y más el de bajas y cero emisiones que contribuye, en gran medida, a rejuvenecer un parque móvil que coquetea con los 14 años de antigüedad”.

Por canales, el de particulares volvió a ser el protagonista del mes, con un incremento del 8,6% y 32.463 unidades matriculadas, seguido de cerca por el canal de empresas con 32.041 ventas y un crecimiento del 12,9% respecto a febrero de 2022. Por su parte, el canal de alquiladores sumó en febrero un total de 9.497 unidades, lo que supone un incremento del 148,9%.

Por otro lado, las matriculaciones de los vehículos comerciales ligeros aumentaron en febrero un 19,1% respecto al año pasado, con 11.264 matriculaciones; mientras que las matriculaciones de los vehículos industriales, autobuses, autocares y microbuses lograron crecer un 6,8%, con un total de 2.160 unidades matriculadas.