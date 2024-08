El Olimpo de los dioses: Carlos Tavares, ante el reto de Stellantis

Así lo empieza a vivir Carlos Tavares , que empieza a sufrir reveses con los que no contaba. Y lo que ayer le funcionó, hoy no lo hace en un terreno cada vez más complejo y altamente competitivo, donde las estrategias de gestión pueden ser la diferencia entre ganar o perder. En este contexto, Stellantis , el gigante automovilístico surgido de la fusión entre PSA y FCA, se enfrenta serios desafíos. Los últimos resultados económicos indican que la compañía está comenzando a mostrar signos de estrés financiero y operativo.

El resultado económico está ahí: caída del 48% en las ganancias netas en el primer semestre y facturación por debajo de las expectativas. Cierto es que cuando hay problemas, Tavares no se anda con chiquitas e indica que marcas no rentables podrían ser vendidas. Marcas como DS, Alfa Romeo y Lancia, que han luchado o están luchando por ser competitivas, están en las primeras quinielas, aunque Maserati es la primera gran favorita. Eso, y seguir recortando costes y más costes para intentar mantener la rentabilidad, perjudicando inversiones que se traduzcan en desarrollos futuros que puedan devolver a las marcas y a sus productos a territorios de innovación, tecnología, emoción, calidad, soluciones atrevidas e inteligentes....

Si Tavares logra equilibrar la estrategia que dé servicio y satisfacción a partes iguales a accionistas, empleados y clientes tendrá las puertas abiertas para volver al particular Olimpo de los Dioses de la historia automovilística. Si no, esos dioses que le dieron años de gloria, le estarán esperando...

(*) Juan Carlos Payo es periodista, director general de negocio del Grupo Mobilitas (Atrevia) y ex miembro del jurado español de The Car Of The Year.