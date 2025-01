El precio de los coches ha subido cuatro veces más que los salarios

Por si fuera poco, en 2025 entra en vigor la normativa CAFE, que exige a los fabricantes reducir las emisiones medias de sus vehículos a 93,6 g/km de CO2. Quien no cumpla, tendrá que pagar multas multimillonarias. Para compensar, es probable que los precios suban aún más. Según los expertos, la única forma de evitar estos costes adicionales sería aumentar la venta de coches electrificados (como eléctricos puros o híbridos enchufables). Sin embargo, esto no está ocurriendo. Entre enero y noviembre de 2024, se han vendido 109.985 unidades, un 2,8% menos que en el mismo periodo de 2023.En cambio, lo que más se vende en España son los híbridos no enchufables. Con 490.234 matriculaciones, estos modelos ya representan más de la mitad de las ventas, pero no ayudan a cumplir con los estrictos objetivos de emisiones de la normativa CAFE.

Para cumplir con las nuevas reglas, los fabricantes tendrían que matricular 175.000 coches de combustión menos, según estimaciones de Faconauto. Esto podría frenar aún más la renovación del parque automovilístico español, que ya tiene una edad media de 15 años. Además, muchos compradores podrían decidir retrasar la adquisición de un coche nuevo, esperando un momento más favorable. La incertidumbre, tanto económica como normativa, no ayuda. El resultado es un mercado donde los coches nuevos son cada vez menos accesibles, mientras las soluciones sostenibles no terminan de despegar.