El retrofit, la solución para impulsar la descarbonización de la movilidad y las pymes

Olea reconoce que “en Barcelona ha habido, como mínimo, un cierto interés por experimentar, con ayudas, pero no han funcionado porque no estaban hechas a medida a lo que busca el interesado”. No obstante, también admite que sí hay interés también por parte de los clientes. “Hay empresas que nos llegan por la normativa de las Zonas de Bajas Emisiones o porque no tienen la capacidad económica para renovar su flota. Si hubiera opciones atractivas sería una gran alternativa para descarbonizar muchas pymes”, acaba.

Olea no tiene claro qué modelos de negocio podrían surgir con el retrofit, pero sí “que hay espacio para todo, para el vehículo nuevo, el usado y el retrofit” y que ahora es el momento de apostar por ello porque “hay mucho trabajo por hacer en el campo del vehículo eléctrico: estandarización, la infraestructura de carga está muy verde... Como debemos ser más sostenibles como sociedad, esta es una opción que será válida. Ahora es una gran oportunidad porque hay muchos coches que debemos sustituir. En el futuro también, porque la tecnología cambia y avanza, pero será distinto”. Además, insiste en que el retrofit es una oportunidad para “empresas de componentes, de automoción, ingenieras... Esto puede aumentar el parque de vehículos sostenibles y, por tanto, la demanda de infraestructuras de energía verde”.