España regala sus inventos en movilidad por no patentarlos

Pero hay países que todavía desprotegen todavía más que España sus invenciones en el sector automovilístico. Por debajo de nuestro país se encuentran: Portugal, con 13 solicitudes de patentes, lo que supone un 0,01%; y Grecia, con 10 (0.01%). Inmediatamente por encima, Italia, con 306 solicitudes (0,24%), Reino Unido, con 408 (0,32%). Más alejados de España están Francia, con 1.750 (1,39%) y Alemania, con 8.654 (6,86%).

Las 10 primeras empresas en el ranking de patentes a nivel mundial, concentraron el 6,5% del total de las innovaciones en el sector automovilístico en el año 2021: Honda Motor Co. Ltd., Toyota Jidosha KK, Robert Bosch GmbH, BMW AG, Toyota Motor, Great Wall Motor Co. Ltd., Zhejiang Geely Holding Group, Hyundai Motor Co., PSA Automobiles, y Ford Global Technologies.

El foco de estas compañías se centra ahora en desarrollar tecnologías contra el cambio climático, siendo para este fin la mitad del volumen total de las innovaciones publicadas a través de documentos de patente en los últimos tres años. Esto denota el interés exponencial que despierta este subsector, que geoestratégicamente presenta el mismo perfil que el panorama global con China, Japón y Estados Unidos a la cabeza, y donde España representa, de nuevo, apenas el 0,6%.