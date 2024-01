Ford corta a la mitad la producción del eléctrico F-150 Lightning para hacer más unidades de Ranger y Bronco

Ford está viviendo una montaña rusa de emociones con su F-150 Lightning , el pick-up eléctrico que presentó en Estados Unidos y una de las piedras angulares del proyecto eléctrico de la marca. De hecho, junto con el Mustang Mach-E , este vehículo ha cimentado las bases del plan eléctrico de la marca. No obstante, tras una gran puesta de largo en el mercado, con alentadoras cifras de ventas, Ford ha decidido cortar a la mitad la producción del pick-up en su planta de Michigan y destinar sus recursos a producir unidades del Ranger y del Bronco .

Todo, anunciando la llegada de siete eléctricos ‘made in Europa’ desde entonces y para este año, el lanzamiento de otro pick-up eléctrico que debería llegar como muy tarde en 2025 y la construcción de la Blue Oval City en Tennessee, una factoría de coches eléctricos. Sin embargo, parece que el mercado ha pasado de la euforia inicial y se ha estabilizado y, mientras la demanda del Ranger y el Bronco no deja de crecer, la del F-150 Lightning no tanto como esperaban.