Foro Nissan: el coche conectado y autónomo será clave para la economía española

Jordi Vila, Divisional Vicepresident Marketing and Sales de Nissan, también participó en este Foro para hablar del camino recorrido y lo que queda por hacer: “Hoy en día el coche eléctrico es ya una realidad, se pueden hacer viajes por toda España y Europa en vehículo eléctrico y las ventajas que proporciona al consumidor son mucho mayores que cualquier otra tecnología en términos medioambientales, pero también en términos económicos, con ahorros medios en el uso del vehículo eléctrico de cerca de 2.500 euros al año para un particular .”

◦ Invisible to Visible : ayudará a los conductores a través de la combinación de la información de los sensores situados en el vehículo y con los datos de tráfico alojados en la nube. De manera inmediata, el vehículo se anticipará a aquello que el ojo humano no puede ver, mostrando incluso lo que hay detrás de un edificio o a la vuelta de la esquina.

Esta conexión con la propia ciudad no sería posible sin la IA, tal como planteó Ramón Gras, Aretian Urban Analytics and Design, Harvard University. Integrar la inteligencia artificial al urbanismo, la arquitectura y la ingeniería civil modernizará las ciudades no solo a nivel de diseño, también en su movilidad y transporte sostenible. Sin embargo, debemos tener paciencia para el desarrollo de estos distritos de innovación, que “necesitan de promedio 14-16 años en consolidarse, y generan de media 4 veces más innovaciones per capita (nuevos productos, servicios, patentes, innovaciones) así como 15 veces más puestos de trabajo intensivos en conocimiento, y 25 veces más ingresos / riqueza por residente o habitante”.