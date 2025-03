$!Francisco Rudilla (Carfax): “El 40% de los automóviles de ocasión premium importados han tenido un accidente”

Según datos ofrecidos por asociaciones de concesionarios como Faconauto y GANVAM (Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor), el mercado de compra-venta de vehículos continúa su tendencia al alza y superó los dos millones de coches vendidos en 2024 , un 8,6% por encima del año anterior. Esta cifra récord, que no se alcanzaba desde 2019, supone que por cada venta de un coche nuevo se vendieron 2,1 coches de segunda mano .

Y en cuánto kilometraje pasa lo mismo. Estamos hablando de una media de 175.000 km de promedio contra un promedio del parque móvil de 186.000, con lo cual se están vendiendo vehículos viejos que no contribuyen a solucionar el problema de antigüedad del parque móvil.

Si hablamos de riesgos generales uno de cada tres vehículos está afectado por algún tipo de riesgo informativo. En cuanto al vehículo en sí es muy destacable que la edad media de los automóviles vendidos ha sido 12 años que está muy cerca de la edad media del parque móvil, que se sitúa en 14,5 años. Siempre hemos dicho que el vehículo ocasión tiene que ser un vector más de renovación del parque móvil, lo que prácticamente no se está dando con esta media de antigüedad.

Carfax es el mayor proveedor privado de historiales de vehículos en Europa y Estados Unidos. Lo que hacemos es recopilar información de todas las fuentes posibles con el objetivo de generar unos historiales de vehículos que ayudan a que tanto particulares como profesionales tengan acceso a información, de forma que la segunda compra más importante en la economía familiar no se acabe convirtiendo en un problema.

Siempre decimos que la compra en vehículo ocasión debe tener tres patas: verificación de los historiales de vehículos, prueba de conducción para que podamos percibir si está en buenas condiciones, y por último revisión por parte de un mecánico de confianza. Con esto conseguiremos minimizar los riesgos y probablemente habrá un reequilibrio de los precios porque el producto bueno seguirá estando alto, pero el que no están bueno tendrá que ajustar los precios porque no se venderá con tanta facilidad.

En segundo lugar el aumento de precio condiciona mucho el automóvil al que se puede acceder, pero al final la información es poder y no es lo mismo pagar 20.000 euros por un coche que ha tenido un accidente previo o pagarlos por un coche que ha tenido un único propietario sin incidentes previos. Es algo que hacemos a la hora de adquirir cualquier otro bien de consumo, razón de más cuando estamos hablando de una de las compras más importante de la economía familiar.

¿Comienza a funcionar el mercado de ocasión del vehículo eléctrico?

La adopción de los vehículos eléctricos va a un ritmo inferior a lo esperado, debido a muchos factores, principalmente por la incertidumbre, la ansiedad por la autonomía, etc. Y más en concreto respecto al BEV de ocasión se da la circunstancia de que ahora mismo no existe un estándar de homologación de test sobre la salud de las baterías. Ahora mismo los vehículos eléctricos tienen una depreciación muy alta porque se venden con un estado de batería como si estuviera al 0%, lo que no es cierto.

Como con toda tecnología nueva tiene que haber un proceso de adaptación en el que se estandarizarán todos los procesos lo que ayudará a la regularización del mercado, minimizando la incertidumbre, variabilidad y desconocimiento.