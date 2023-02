Gaetano Thorel: “Para Fiat el paso a la movilidad eléctrica es una responsabilidad social”

En el marco del Salón de Bruselas tuvimos la oportunidad de mantener una distendida conversación con Gaetano Thorel , responsable de las marcas Fiat y Abarth en Europa. De trato cercano y amable nos dio pie a conocer, entre otras cosas, su punto de vista personal respecto a las soluciones para romper el estancamiento de la electrificación del mercado del automóvil . Con una amplia trayectoria en cargos de alta responsabilidad internacional en los grupos, Ford, PSA, FCA y ahora en Stellantis , es una fuente más que indicada para hablar del futuro del mercado del automóvil en general y de Fiat en particular.

¿Ve viable la fecha de 2035 como límite final para la comercialización de automóviles de combustión?

El sector del automóvil es una industria que está bajo las normas impuestas por Bruselas. Es decir, nos guste o no, lo critiquemos o no, lo cierto es que la Unión Europea ha confirmado el hecho de que en 2035 no se podrán comercializar más los motores de combustión en suelo europeo.

Puede que parezca una fecha muy próxima, pero todavía tenemos doce años por delante. Ahora bien, debemos tener en cuenta que la edad media del parque automovilístico europeo es de aproximadamente 12 años (en Italia ronda los 17, en España casi los 14 y en Alemania o Países Bajos se sitúa por debajo de los 10 años). Por lo tanto, técnicamente, tenemos suficiente tiempo para prepararnos, aunque en mi opinión, la clave está en que la transición no depende solo de la industria o del fabricante. De hecho, los fabricantes hacemos todo lo que está en nuestra mano e invertimos mucho, como se puede ver con la gran oferta eléctrica que existe actualmente en el mercado.