$!José Vicente de los Mozos cede la presidencia de Renault a Josep María Recasens

De los Mozos aprovechó el anuncio oficial de su despedida para dar las gracias a Renault Group y desearle lo mejor a quienes se quedan al frente de la compañía. “Para una persona como yo que comenzó como aprendiz es un orgullo haber llegado hasta el Board of Management del grupo . Estaré siempre agradecido a Renault Group por todo lo que me ha dado y sé, que bajo la batuta de Luca de Meo y Jean Dominique Senard, el Grupo va a posicionarse como una de las compañías referentes en innovación a nivel mundial incluidos todos los sectores de actividad. En mi cabeza solo hay gratitud y el mejor deseo de un futuro próspero para todos y cada uno de los trabajadores de nuestra empresa”.

También tuvo cariñosas palabras para todos aquellos que compartieron su trabajo con él durante sus 43 años en la empresa. “Quiero dirigirme a toda la gente en España con la que he trabajado durante todos estos años. He tenido la satisfacción y la responsabilidad de poner en marcha los cuatro planes industriales que han posicionado a Renault España como una de las empresas líderes de nuestro país. Además, estoy satisfecho de haber contribuido a implementar en España la cadena de valor del vehículo electrificado, lo que va a ayudar a generar competitividad en nuestras plantas de cara al futuro. Todo ello se lo debo a mis compañeros, a los que ya no están y a los que continúan trabajando cada día. También quiero agradecer a todos aquellos que me han apoyado durante estos años, hablo de los agentes sociales, instituciones, medios de comunicación y otras empresas. A todos y a cada uno de ellos gracias por acompañarme en estos maravillosos años”.