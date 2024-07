Un nuevo actor llega al mercado del automóvil español. Bueno, nuevo nuevo no lo es, ya que KGM es el nombre que a partir del día de hoy toma la ya desaparecida SsangYong . Es un cambio importante, pero el único, ya que los modelos van a seguir siendo los mismos y el logotipo, el de las alas de dragón, también .

En los vehículos, los cambios pasarán prácticamente inadvertidos. El logo, que seguirá siendo el mismo, tendrá un gran protagonismo, sobre todo al estar en el centro del volante. Los cambios más importantes llegarán a los más de setenta concesionarios españoles . El cambio de la imagen corporativa será un visto y no visto, ya que está previsto que todo el cambio se realice, este verano, en un mes .

En 2023, SsangYong comercializó en Europa ciento veinte mil vehículos. KGM quiere triplicar esa cifra, y se ha marcado la cifra de trescientos veinte mil coches para el año 2027. Un crecimiento que, aplicado a España, significa pasar de las treinta y cinco mil cuatrocientas unidades de este año, a las setenta mil.

¿Y cómo lo van a conseguir?. En primer lugar, con los modelos con los que cuenta en estos momentos, y que están en los segmentos B, C, D y Pick Up 4x4. No podemos olvidarnos que en KGM son especialistas en SUV’s, y la actual gama la componen el Tivoli y el Tivoli Grand; Korando y Korando e-Motion; Musso Sports; Torres; y Rexton. La gama se ampliará el próximo año con la versión eléctrica EVX, el Coupé y la Pick-Up 100% eléctrica del Torres que contarán con etiqueta ECO y CERO.