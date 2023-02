$!La cuota de coches coreanos y japoneses crece del 22 al 28% en España desde 2018

La electrificación y la irrupción del coche eléctrico en nuestro mercado ha propiciado la entrada de nuevas marcas que han despertado el interés de los consumidores, especialmente las made in China con vínculos europeos, como MG o Lynk & Co. De hecho, MG prevé vender más de 11.500 unidades este año, situándose por delante de firmas como Volvo. Por su parte, Lynk & Co, con raíces suecas y chinas, busca hacerse un hueco en nuestro mercado, aunque todavía esta lejos con algo más de 6.000 unidades.

En palabras de Ignacio García Rojí, portavoz de Unoauto: “el consumidor se está ‘asiatizando’ gracias al buen trabajo realizado por estas marcas orientales. Tradicionalmente, el cliente español siempre ha confiado en los fabricantes japoneses, pero ahora también lo hace en las coreanas debido a su resiliencia ante la crisis de semiconductores, a una una gama bien diversificada y atractiva que cubre todas las necesidades del usuario y por ser coches fiables. Además, en muchas ocasiones, presentan una mejor relación calidad, equipamiento, precio que sus homólogos europeos. Por delante queda ver cómo será la aceptación de todas las marcas chinas que han llegado y están por llegar, aunque MG y Lynk & Co son la prueba de que cuando un producto es bueno, el mercado lo respeta sin importar su origen automovilístico”.