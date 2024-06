$!La producción española de vehículos se estanca en mayo y la de electrificados cae un 31%

En cuanto a los datos del pasado mes de mayo , se fabricaron 249.515 vehículos en España, un 0,2% menos que en el mismo mes de 2023. No obstante, la producción de vehículos mantiene un ritmo positivo en nuestro país, con volúmenes similares a los de hace un año. “Es positivo que mantengamos un ritmo de producción al alza, aunque el crecimiento sea contenido. Lo importante es cerrar el año por encima de los 2,5 millones de vehículos producidos en España”, señaló José López-Tafall , director general de Anfac.

“Los objetivos de descarbonización nos exigen unas ventas anuales de vehículos con enchufe que no estamos cumpliendo. Pero es necesario que el cliente vea atractiva la compra de estos vehículos y, en este momento, hay mucho ruido no sólo en contra de los eléctricos sino de cualquier tipo de vehículos. Esto provoca una mayor confusión si cabe en los ciudadanos y retrasa la decisión de compra de un vehículo nuevo con lo que la edad media del parque móvil sigue subiendo por encima de los 14,2 años. Al final de este proceso, ni reforzamos la industria ni bajamos las emisiones, está claro que algo no se está haciendo bien”, señaló el director general de Anfac.