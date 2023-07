El mercado de la moto y los vehículos ligeros cerró el pasado mes de junio con resultados muy positivos, aunque sólo si hablamos de modelos de combustión. Como ya te contamos hace unos días, el mercado de la motocicleta creció un 8,3% en junio; sin embargo, las ventas de las motos y vehículos ligeros 100% eléctricos disminuyeron un 16,1% tras registrar un total de 7.460 unidades matriculadas, según la Asociación Nacional de Empresas del Sector Dos Ruedas (Anesdor).

Según Anesdor, el Plan Moves no está funcionando como debería y, a pesar de que la deducción del 15% del IRPF para la compra de vehículos eléctricos es una buena medida, sigue sin ser suficiente. “El Gobierno actual acaba de revisar al alza los objetivos de penetración de los vehículos eléctricos, pero no podremos alcanzarlos si no se corrige el Plan MOVES III y el sistema de incentivos en general. Esperamos que el próximo Gobierno sea consciente y asuman esta tarea a la mayor brevedad”, señala José María Riaño, secretario general de Anesdor.

Si nos fijamos en los datos del mes de junio, vemos que el mercado del sector ligero eléctrico descendió un 31,7% tras alcanzar las 1.217 unidades matriculadas. En concreto, cayeron las ventas de las motocicletas eléctricas (-39,8%), los ciclomotores eléctricos (-58,5%) y los scooters eléctricos (-17,4%).

Por su parte, en el acumulado del año (enero-junio), vemos que el mercado de la moto eléctrica ha descendido un 19,9%, hasta las 6.510 matriculaciones. Concretamente, se ha producido una caída en las ventas de los ciclomotores eléctricos (-12,7%), scooters (-19,9%) y motocicletas eléctricas (-45,2%).

Por último, destacar que los únicos datos positivos los encontramos en el sector de los triciclos y los microcoches, que cerraron el primer semestre del año con un crecimiento del 126,4% (120 unidades) y 23,7% (747 unidades), respectivamente.

Estas fueron las marcas de motos eléctricas preferidas por los españoles en junio: