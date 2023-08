$!Las claves para descarbonizar el transporte por carretera

Este escenario regulatorio, al que en España se une la incertidumbre de cómo va a aplicar cada municipio su zona de bajas emisiones, impactará directamente en las empresas y transportistas . Los operadores de transporte invierten en sus vehículos como una herramienta de trabajo, primando en su criterio de compra garantizar las prestaciones para su misión (más complicado en la larga distancia por la necesidad de mayor autonomía), conseguir un coste propiedad lo más bajo posible y garantizar su usabilidad en todas las condiciones (infraestructura de recarga y tiempos de recarga competitivos, capacidad de carga equivalente...). En este escenario, es crítico, y más para un país periférico como España, que estas incertidumbres regulatorias se resuelvan rápido y no se conviertan en incertidumbres para el conjunto de la sociedad, en forma de falta de servicios, alzas de precios o una combinación de ambas. Por el contrario, lo que España debe aspirar a lograr en ambos expedientes europeos es conseguir un avance eficaz en la descarbonización del transporte manteniendo la competitividad de éste , de la que tantas cosas dependen.

Desde ANFAC, y al igual que sucede con los turismos, la apuesta por la descarbonización del transporte es imparable. Los fabricantes ofrecen ya en el mercado distintas opciones para reducir las emisiones, incluyendo vehículos eléctricos 100%, sobre todo centrados en los usos de menor alcance (como transporte de personas o mercancías en entornos urbanos o regionales). Este proceso no va a parar, pero nuestro esfuerzo debe acompañarse de un trabajo similar de los reguladores e instituciones para ayudar a nuestros clientes a dar el salto. Porque ellos, simplemente, no se pueden jugar su negocio por lo que se dicte desde Bruselas...ni la sociedad aceptará que el transporte empeore.

Por eso desde ANFAC pedimos que la norma que fije los objetivos de CO2 para vehículos pesados incluya obligatoriamente una revisión anual de si las condiciones facilitadoras de ese cambio están realmente implantadas...o se han quedado sobre el papel. En concreto, las condiciones habilitantes pasan por tres ejes: planes de ayuda para fomentar el cambio de vehículos en favor del transportista, fiscalidad favorable para las empresas y autónomos y señal de precio de carbono, y despliegue de infraestructura de recarga de acceso público y de combustibles alternativos adecuada en términos de potencia, cantidad, capilaridad y espacios en vehículos pesados.

Además, las necesidades del transporte son muy diferentes: no es igual un trayecto urbano de pasajeros que un viaje de 50 personas a París, como no lo es transportar fresas refrigeradas desde Murcia a Alemania que simplemente llevar equipos metálicos de Ámsterdam a Bruselas. Por eso Europa, y especialmente España, han de adoptar un enfoque pragmático, progresivo y tecnológicamente neutral, con soluciones escalables donde la electricidad, pero también el hidrógeno o los combustibles renovables deben tener su oportunidad. La descarbonización no tiene una única respuesta, siempre lo hemos mantenido, pero esto es aún más claro con el transporte pesado de mercancías y personas.

Tanto desde ANFAC como desde ACEA se han planteado más propuestas concretas a los dosieres regulatorios citados, y solicitado a nuestro gobierno que, desde su papel clave como presidente de la Unión, priorice conseguir resultados ambiciosos y fijar los medios reales para alcanzarlos. De no producirse esta coordinación, corremos el riesgo de causar impactos muy negativos en toda la cadena de valor de automoción y transporte, sin conseguir además los objetivos de descarbonización. Asimismo, corremos el riesgo de una mayor afectación al sector del transporte y la logística a nivel español, pues nuestro sector del transporte está configurado fundamentalmente por PYMEs frente a las grandes flotas de transporte europeas con mayor capacidad de inversión.

En conclusión, descarbonizar el transporte pesado por carretera es mucho más que establecer objetivos de CO2 más exigentes para los fabricantes. La única manera que tenemos de afrontarlo, y así lo defendemos desde ANFAC, es avanzar con la mente abierta y escuchando al sector. De este modo, además, beneficiaremos a toda la cadena de valor, desde la industria a los profesionales del transporte, manteniendo el empleo de calidad y el flujo de mercancías que dan calidad de vida y riqueza al país. Tenemos esa responsabilidad.