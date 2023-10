Las ventas de coches subieron un 2,3% en septiembre

El mercado de turismos y todoterrenos ha vuelto a crecer un mes más, aunque esta vez ligeramente. Y es que en el mes de septiembre, las ventas de coches en España alcanzaron las 68.083 unidades, un 2,3% más respecto al mismo mes del año 2022, según los datos publicados por la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac).

A pesar de que el mercado ha vuelto a sumar una cifra positiva, el mes de septiembre ha registrado una tasa de crecimiento menor que los meses anteriores. Esto se debe, entre otras razones, a la alta inflación y la incertidumbre política que sacude al país.

En cuanto al acumulado del año (enero-septiembre), el mercado automovilístico español suma 711.380 unidades matriculadas, lo que supone un amento del 18,5% respecto al año anterior. No obstante, si comparamos los datos del conjunto del año con las cifras registradas en 2019, el año previo a la pandemia, vemos que el mercado actual se sitúa todavía un 15,8% por debajo.

“septiembre cierra con un ligero aumento en las ventas de turismos a pesar de tener un día hábil menos que en el mismo mes de 2022. Todos los meses del año han cerrado en positivo. Pero no menos cierto es que la incertidumbre política, un escenario elevado de tipos de interés han hecho mella en el volumen. Un mercado con cerca de 70.000 unidades para un mes como septiembre no es una gran cifra. De todas formas, el año continúa siendo positivo con un alza del 18,5%. Con estos datos y persistiendo una inflación al alza, no somos optimistas para conseguir alcanzar las 950.000 unidades previstas como cierre de año”, explica Félix García, director de comunicación y marketing de Anfac

Por canales, las ventas dirigidas a empresas y particulares lograron mejorar sus resultados respecto al año 2022. Concretamente, el canal de empresas registró en septiembre un crecimiento del 4,9%, con 32.096 ventas. Por su parte, el canal de particulares logró sumar 33.155 ventas, un 9,4% más. En cuanto al canal de alquiladores, sus ventas cayeron un 43,9% tras el período estival, con 3.552 unidades matriculadas en septiembre.