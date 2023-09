En el acumulado del año , es decir, de enero a agosto, el mercado español suma un total de 642.580 unidades matriculadas, un 20,5% más que en el mismo periodo del año 2022. Este resultado es bastante positivo, pero no debemos olvidar que venimos de un ejercicio 2022 en el que únicamente se vendieron 814.000 turismos. De hecho, si comparamos los datos del conjunto del año con las cifras registradas en 2019, el año previo a la pandemia, vemos que el mercado actual se sitúa todavía un 27% por debajo .

“Agosto cierra en positivo, aunque su volumen no es elevado al ser mes vacacional por excelencia. En todos los meses de 2023 se han superado las cifras del año pasado. Siendo un buen dato no debemos caer en el conformismo, dado que venimos de un 2022 en el que se vendieron solo 814.000 turismos. Y no olvidemos que el mercado todavía se sitúa más de un 27% por debajo que en 2019”, afirma Félix García, director de comunicación y marketing de Anfac.

Por canales, vemos que el crecimiento registrado en agosto viene impulsado en gran medida por las ventas en los canales de particulares y empresas. El canal de particulares creció un 19,5% en agosto tras alcanzar las 29.823 unidades matriculadas, mientras que el canal de empresas aumentó un 5,7% tras registrar 22.945 matriculaciones. Por su parte, el canal de alquiladores cayó un 39,2%, hasta las 3.189 unidades. Esto se debe a que las empresas alquiladoras hacen sus compras en los meses previos a la campaña turística de verano.

Según Tania Puche, directora de comunicación de Ganvam: “En términos generales, agosto suele ser un mes de menores ventas por el periodo vacacional y esto explica también que las empresas alquiladoras -que han estado renovando flota de manera muy intensa estos meses atrás para dar respuesta a la demanda- hayan frenado sus compras en verano. De cara a los próximos meses es importante que el mercado siga al alza y no se debilite. De ahí la necesidad de alcanzar estabilidad política cuanto antes, ya que el nuevo Gobierno debe poner en marcha las medidas necesarias para recuperar un mercado que en 2023 va a cerrar por debajo del millón de unidades por cuarto año consecutivo”.