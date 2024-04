$!Las ventas de motos siguen creciendo

Los ciclomotores cayeron un -13% respecto a marzo de 2023 registrando un total de 826 unidades. El canal de alquiler creció un +47% (69 uds.), mientras que empresas y particular cayeron un -26,8% (112 uds.) y un -13,5% (645 uds.) respectivamente.

En cuanto a los canales de venta de las motocicletas, creció el canal de empresa en un +14% (2.498 uds.) debido a las flotas, mientras que el canal particular cerró marzo con una caída del -11,1% (13.308 uds.) y el de alquiler también cerró en negativo con una caída del -49,2% (382 uds.).

En palabras de José María Riaño, secretario general de Anesdor: “La caída de matriculaciones del mes de marzo era algo que podríamos esperar al contar con un fin de semana más que el mes de marzo del año anterior, y con los días festivos de Semana Santa. Unas cifras que no reflejan el estado de salud general del sector, que ha cerrado el primer trimestre del año con un crecimiento del 2,9%, lo que implica que cada vez son más los ciudadanos que valoran las ventajas que ofrece la moto en cuanto a movilidad”.

El propio Riaño añade que “el parque de motos lleva 10 años de crecimiento continuo. La moto nada tiene que ver con un coche, o con una bicicleta, tiene su propia singularidad como vehículo. Es por esto que no se comprende que en el proyecto de Ley de Movilidad Sostenible no se tenga en cuenta a la moto, y que en los Planes de Movilidad Urbana Sostenible impulsados en diferentes municipios de España, la moto no cuente con un capítulo propio. Es necesario que se revisen las diferentes regulaciones y que se le dé a la moto el lugar que le corresponde”.