$!Las ventas de motos y escúteres eléctricos caen un 13%

Durante gran parte del año los datos facilitados por ANESDOR (Asociación Nacional de Empresas del Sector de Dos Ruedas) ya indicaban el retroceso de las ventas mes a mes . El vehículo eléctrico no solo se había estancado si no sufría caídas de ventas comparado con el mismo periodo del año anterior. Buena muestra es que el pasado mes de diciembre , el total de unidades matriculadas de motos y vehículos eléctricos ascendió a 935 unidades , lo que supone una caída del -31,3% . En el acumulado anual , se contabilizan 14.930 unidades , un -13% respecto a 2022.

Por canales de venta de moto eléctrica (ciclomotores y motocicletas), es el canal empresas el que mejor dato ha registrado en 2023, creciendo un 45,7% (7.078 uds.); el canal particular cae un -33,7% (5.303 uds) y el de alquiler desciende un -67,6% (816 uds.).

Para José María Riaño, secretario general de ANESDOR: “Desde ANESDOR venimos insistiendo en que la moto no está bien recogida en los planes de incentivos a la compra, no se están teniendo en cuenta en el despliegue de infraestructura de recarga y, en general, es la gran olvidada en las políticas de electromovilidad del Gobierno. Mientras esto no cambie, no podemos esperar grandes cambios en el mercado”.