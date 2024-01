MAN Truck & Bus presenta su hoja de ruta para electrificar el transporte pesado

No se guardó nada en el tintero de Creisquer, como tampoco lo hicieron los directivos presentes en este encuentro: Alexander Vlaskamp, CEO de MAN Trucks & Bus, y Roman Sitte, Responsable de Europa de MAN Trucks & Bus. El objetivo de la empresa, que pertenece al grupo Volkswagen, es ambicioso, pero lo comentó Vlaskamp: “ somos parte del problema de las emisiones, así que seremos parte de la solución ”.

Para ello, MAN Trucks & Bus tiene como punto intermedio la reducción de un 28% de las emisiones emitidas por sus vehículos para 2030 . Ese desafío lo enfoca en el rodaje de sus camiones, autobuses y furgonetas, pero también quieren rebajar en un 70% las emisiones de gases de efecto invernadero en las sedes de las empresas. Eso sí, no pueden hacerlo solos: “Es inviable sin la colaboración de la infraestructura, los clientes y los proveedores de energía verde” sentenció el CEO de MAN Trucks & Bus.

También han estudiado cómo cerrar el círculo de esa perfecta economía de escala sostenible y libre de carbono , reutilizando los materiales de las baterías en los centros de recuperación de Hannover y España (Barcelona) . Una segunda vida para ellas es posible, y eso que Stephane de Creisquer prometió una durabilidad de 14 años o 1 millón de kilómetros , además de centrar sus esfuerzos en la posible reparación y no la sustitución como solución.

Como la infraestructura no depende únicamente de MAN Trucks & Bus, han desarrollado un plan para el acompañamiento del cliente. Primero analizan su situación y la viabilidad, o no, de transformar su empresa para adaptarse a la electromovilidad (asesoramiento). Durante la transición, acompañan al empresario teniendo en cuenta las rutas, los tiempos, la orografía de la zona, el tipo de mercancía, el peso, la climatología, etc.

Esa evolución también es necesaria en su propia compañía, que ha formado a la red de servicios con los requerimientos teóricos y prácticos que requiere la movilidad cero emisiones. Ese futuro será un ecosistema digital, conectado y sostenible que exige, a su vez, una sensibilización clave del entorno.