Esto de la electrificación parece que va en serio. Mientras Tesla empezó su cruzada eléctrica particular hace casi dos décadas, el resto de la industria tardó un poco más, iniciando -sobre todo grupos como Volkswagen, la Alianza Renault-Nissan o BMW- sus ambiciosos planes eléctricos a finales de la década pasada. Stellantis, Mercedes-Benz AG y Hyundai-Kia fueron entrando en la rueda. Pero, ¿y las japonesas?

Salvo Nissan -y por ende Mitsubishi-, y aunque Toyota apuesta desde hace muchos años por la hibridación, la electrificación total no convencía a las firmas del país del sol naciente. Hasta hace bien poco Toyota no apostó grandes cantidades al desarrollo de eléctricos, arrastrando a Subaru tras ella, dejándolas en una posición un tanto rezagada y Mazda, pese a lanzar el eléctrico MX-30, en la cola de la carrera por la electrificación. Hasta ahora, las japonesas no pueden evitar la electrificación y, tras la inversión anunciada por Toyota, le toca a Mazda ponerse las pilas.