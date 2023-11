BYD, MG, Lynk & Co, DFSK, Aiways, Omoda y Maxus son algunas de las marcas de coche chinas que operan en España, pero no son las únicas. Y es que la oferta de coches chinos para Europa no deja de crecer. De hecho, Neta Auto, una firma china de automóviles eléctricos fundada hace menos de diez años, acaba de anunciar que aterrizará en el mercado español en 2024 con dos modelos: el Neta GT y el Neta X.

Dentro de su plan de expansión internacional, Neta Auto ha seleccionado a España como uno de los primeros mercados europeos donde comenzará a vender sus vehículos eléctricos. La firma quiere hacer llegar lo último en tecnología inteligente a todo tipo de públicos, redefiniendo el mercado automovilístico actual y adaptándose en todo momento a las necesidades reales de los usuarios.