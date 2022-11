Otro de los peligros identificados por la patronal y la consultora es el reparto equitativo de la red de carga, tanto por países como por habitantes de un mismo país. Según su datos, el 42% de los propietarios de coches eléctricos residentes en una ciudad no tienen acceso a un cargador privado y necesitan de infraestructura pública, cuyo precio de carga es, de media, entre el 30% y el 200% más caro. El informe insta a un despliegue equitativo entre ciudades y barrios y a la creación de planes específicos para propietarios que no tengan acceso a un cargador privado para que la carga no sea más cara. De no cumplirse, la transición a la movilidad eléctrica, dicen, se resentirá.

Finalmente, McKinsey y ACEA apuntan a la necesidad de ayudas e inversiones para posibilitar el despliegue de cargadores y facilitar la instalación de cargadores privados por parte de los conductores. Los 240.000 millones de euros que se deberán invertir se repartirán entre la inversión privada, la pública y la particular, apoyándose esta última en programas de ayudas como el Moves III en España para ser atractiva para los que estudian pasarse a la movilidad eléctrica. El informe indica que los cargadores públicos los pagarán los gobiernos o sus operadores y que las mejoras en la red eléctrica las pagarán los consumidores a través de su factura mensual.

Nadie dijo que esto iba a ser fácil y desconocemos si los políticos que han decidido prohibir la combustión y la hibridación a partir de 2035 en Europa tenían todo esto en cuenta. Lo cierto es que las marcas automovilísticas han respondido con una oferta creciente y atractiva. Pero sin cargadores no hay paraíso y sin afrontar el despliegue de cargadores y el impulso de las renovables no habrá eléctricos.