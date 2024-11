Seat alerta de “un importante riesgo para el empleo” por las escasas ventas del coche eléctrico

Seat ha presentado este jueves sus resultados del tercer trimestre del año, que constatan una reducción de sus beneficios acumulados durante los nueve primeros meses del año hasta los 415 millones de euros. Lo que representa un 17,2% menos de lo obtenido durante el mismo periodo del año anterior. Esa desaceleración de los beneficios ha encendido las alarmas en la cúpula de la firma automovilística.

Su consejero delegado, Wayne Griffiths, ha alertado de “un importante riesgo para el empleo” si las ventas de los vehículos eléctricos siguen en números tan “bajos”. Seat no renunciará a seguir incrementando sus beneficios y si no lo hace vendiendo eléctricos, lo hará vendiendo coches de combustión y Bruselas ya ha legislado para imponer multas en caso de que los niveles de emisión de CO2 no vayan a la baja. Griffiths ha hecho un llamamiento a la Administración a inyectar más recursos para mejorar la infraestructura, así como a suprimir aranceles a su exportación. En Catalunya, Seat tiene actualmente alrededor de 14.000 empleados.

“La industria del automóvil está en riesgo. Y SEAT S.A. también”, ha escrito Griffiths en su perfil de Linkedin. El máximo dirigente de la dupla Seat - Cupra ha avivado los temores sobre la estabilidad de la ocupación en la fábrica de Martorell pocos días después de que desde la propia compañía descartaran afectaciones del cierre de fábricas que negocia el grupo Volkswagen -propietario de Seat- en Alemania. La firma matriz está viendo como recortar gastos para reinvertir recursos en la electrificación de sus factorías, algo que han ido y están haciendo el resto de marcas del grupo y que a Seat, de momento, no le está funcionando a nivel de ventas.