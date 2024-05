A finales del primer trimestre del año pasado, Audi presentó un margen operativo del 10,8%, una cifra que la situaba como la segunda mejor marca del grupo por detrás de Porsche, que firmó un 18,2%. Pese a ser superada por la firma de Stuttgart, desde Ingolstadt celebraban un resultado que la mantenía como una de las marcas más rentables del grupo -siempre dejando de lado Bentley y Lamborghini, que por su condición de fabricantes de lujo presentan márgenes operativos siempre cercanos o superiores al 20%-.

Jugando en el espectro premium del mercado y, por tanto, con mayores precios, la marca de los cuatro aros ha sido tradicionalmente la más rentable del Grupo Volkswagen y, por tanto, la firma con más margen de maniobra. No es de extrañar, por ejemplo, que el grupo solo se haya planteado grandes gastos como la entrada en la Fórmula 1 con Porsche y Audi. No obstante, 2024 ha empezado mal para Audi, que ha visto como no solo Porsche se mantiene por encima, sino como ha perdido su ventaja con Volkswagen, Skoda y, sí, también con Seat/Cupra.

Y es que el primer trimestre del año, Audi cerró con un retorno por venta de vehículos del 3,4%, mientras que Seat firmó un 5,9% (4% en el primer trimestre de 2023), Skoda presentó un 8,1% (8%) y Volkswagen un 6,4% (5,3%). Porsche queda lejos con su 14,2%. Estas cifras se traducen para la marca de Ingolstadt en una caída del beneficio operativo de más de 1.000 millones de euros, dejando en 466 millones de euros una cifra que el año pasado fue de más de 1.800 millones. Tanto Volkswagen (2.100 millones), como Skoda (535 millones) y Porsche (1.280 millones), presentaron un beneficio operativo mayor.