Sistema Cyber Tyre de Pirelli: conexión total del neumático con el vehículo

Activa en el deporte del motor desde 1907, Pirelli participa en más de 350 campeonatos sobre cuatro y dos ruedas en todo el mundo , entre ellos el Mundial de Fórmula 1 , del que es proveedor exclusivo desde 2011 y que representa un desafío constante en materia de innovación tecnológica. No en vano, la compañía ha desarrollado más de 6.000 patentes e invierte en actividades de I+D el 5,4% de sus ingresos procedentes de los productos de Alto Valor.

PERSONAS

Atención a la diversidad, la inclusión, la salud y seguridad de las personas. Pirelli mantiene un compromiso muy importante en lo que respecta a la protección de la salud y la seguridad de sus empleados, con un índice de frecuencia de accidentes en claro descenso. En relación a la presencia femenina en posiciones de gestión, la referencia actual se sitúa en el 27%, guarismo que aumentará hasta el 33% en 2030.

PRODUCTO

Importante crecimiento de los materiales de origen natural y reciclado: en 2030 coparán el 80% del contenido de su mejor producto. A nivel de materias primas, Pirelli prevé aumentar de forma constante la cantidad de materiales de origen no fósil en todas sus gomas. Ya mismo, en 2025, para su mejor modelo de neumático en el mercado, Pirelli utilizará en su producción más del 70% de materiales de origen natural y reciclado. Este porcentaje superará el 80% en 2030, con la meta de alcanzar a largo plazo el 100% de ingredientes de procedencia no fósil. Pirelli ya ha desarrollado un producto, el P Zero E, con más del 55% de materiales de origen natural. Como paso previo, Pirelli se ha fijado como objetivo utilizar materiales naturales y reciclados en un promedio del 27% en 2025 y en un 40% en 2030 en todo su catálogo de producto.