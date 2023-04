Stellantis crea Leasys, su división exclusiva de renting

El renting ya es una de las fórmulas preferidas por los españoles. La incertidumbre legislativa con las tecnologías, las prohibiciones de los políticos en algunas ciudades con las Zonas de Bajas Emisiones y la lenta progresión de la electrificación se unen en un cocktail que el usuario no acaba de digerir. Así, ante la pregunta de: “¿qué coche me co compro?”, la respuesta que suele llegar es: “haz un renting a tres años y luego ya veremos dónde estamos”.

El peso del renting sobre el total de matriculaciones se está incrementando en tres puntos respecto a 2022, llegando a al 26,51 % (en mrzo de 2022 era del 23,46 %). La penetración en el canal de empresa es del 46,5 % ( un 42,86 % hace un año). Todo ello ha llenado el mercado de propuestas en este sentido y el renting gana fuerza.