Respecto a los Polestar Spaces, Pedro Parra, director Comercial de Polestar España indicó: “Polestar no es una marca convencional, no nos dirigimos a los clientes como el resto de las compañías, no contamos historias, nuestro foco debe ser el producto, su diseño, su tecnología, su deportividad. Somos minimalistas, eliminamos todo lo que es superfluo para el cliente. En los Space el vehículo es el centro, con un amplio espacio a su alrededor, y con una iluminación que permita verlo sin sombras desde cualquier ángulo. Y hay algo que nos distingue de otras marcas: nuestros especialistas no tienen objetivos de ventas, y este detalle marca una gran diferencia, permitiendo tratar de verdad al cliente como se merece. Somos digitales, pero no queremos renunciar a dar la posibilidad a los clientes a que puedan disfrutar de esa experiencia física y real”.