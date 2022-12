Tesla incluirá cargadores de terceros en su navegador

Tesla se está abriendo al mundo últimamente. Primero, con la decisión de empezar a permitir que coches de otras marcas carguen en su red de supercargadores. Ahora, con una nueva medida, muy celebrada por otros operadores, que contempla la inclusión de puntos de carga rápida de terceros en su navegador. La gran cantidad de clientes que tiene Tesla serán muy bienvenidos a las estaciones de carga de estos operadores, mientras que la firma que lidera Elon Musk facilita todavía más la conducción de sus usuarios.

No obstante, Tesla no incluirá todos los cargadores disponibles en su navegador, la compañía quiere ofrecer a sus clientes únicamente aquellos que sepan que van a cumplir con sus expectativas. Siendo justos con Tesla, si algo ha hecho muy ben es desplegar una red de cargadores rápidos y, lo que es mejor, fiables. Si juntáramos a todos los conductores de eléctricos del mundo y pidiéramos que levantaran la mano los que se han encontrado cargadores que no funcionan la levantarían casi todos. Si pidiéramos que lo hicieran los que han encontrado supercargadores de Tesla fuera de servicio, serían muy pocos los que lo harían.